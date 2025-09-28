сегодня в 20:25

Полиция разыскивает самокатчика, который сбил беременную женщину в Москве

Сотрудники Госавтоинспекции разыскивают молодого человека, который сбил беременную женщину на автобусной остановке в Москве, сообщает пресс-служба столичного ведомства.

Инцидент произошел накануне около 13:00 у дома №2 на Ленинском проспекте. Неизвестный на прокатном самокате сбил беременную женщину на тротуаре, а затем скрылся с места происшествия.

В результате наезда многодетной матери потребовалась медицинская помощь. Пострадавшую госпитализировали в больницу имени Юдина.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту происшествия, а также устанавливают личность парня, управляющего электросамокатом.

