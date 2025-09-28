Есть угроза выкидыша: самокатчик влетел в беременную женщину на остановке в Москве

Самокатчик влетел в беременную женщину на автобусной остановке в Москве. Пострадавшую госпитализировали с сотрясением мозга и ушибами, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

Инцидент произошел накануне около станции метро «Октябрьская». По словам пострадавшей, самокатчик влетел на остановку на большой скорости и сбил ее. Мать троих детей, которая в настоящее время находится на 25-й неделе беременности, госпитализировали в больницу имени Юдина.

Врачи диагностировали у пострадавшей женщины сотрясение мозга, ушибы бедра и голеностопа. Также у девушки произошли ложные схватки, и существует угроза выкидыша.

«Один из троих несовершеннолетних детей, который был со мной во время произошедшего, очень сильно испугался, до сих пор отойти не может», — рассказала женщина.

Пострадавшая написала заявление в правоохранительные органы.

