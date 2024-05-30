Полиция проводит обыски в столичном деловом центре «Китай-город»

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Сотрудники полиции в четверг утром остановили работу делового центра «Китай-город» в Солянском проезде в Москве. По предварительной информации, в здании идут обыски и изъятие документов по уголовному делу экс-владельца банка «Югра» Алексея Хотина, сообщает Mash .

В настоящее время в деловом центре работают приставы и понятые. При входе все посетители проходят досмотр.

Компанию владельца делового центра связывают с Алексеем Хотиным, активы которого переходят в собственность государства. Сегодня у здания может появиться новый собственник.

В начале марта Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина к 9 годам тюремного заключения общего режима. Бизнесмен признан виновным в хищении более 23 млрд рублей.

Ранее ФССП потребовала обратить в доход страны часть помещений московского отеля Four Seasons на Охотном ряду, которые принадлежат Хотину. Помещения в составе этого объекта были арестованы еще в начале апреля.

Лицензию у кредитной организации Центробанк РФ отозвал с 28 июля 2017 года. Крах банка «Югра» стал крупнейшим страховым случаем в истории страны с выплатами вкладчикам около 173 млрд рублей.