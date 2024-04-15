РБК: часть отеля Four Seasons у Кремля может перейти государству
ФССП потребовала обратить в доход страны часть помещений московского отеля Four Seasons на Охотном ряду, которые принадлежат бывшему владельцу банка «Югры» Алексею Хотину, пишет РБК.
«Мещанский районный суд наложил обеспечительные меры на торговую галерею „Модный сезон“ возле Кремля, бенефициаром которой считается бывший совладелец банка „Югра“ Алексей Хотин. Помещения в составе этого объекта по адресу Охотный ряд, 2 были арестованы 3 апреля», — сказано в публикации.
Журналисты изучили карточку процесса в выписке из Единого государственного реестра недвижимости, откуда следует, что движимое и недвижимое имущество Хотина предлагается обратить в доход государства на основании закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».
Речь идет о порядка 34,7 тыс. квадратных метрах. Других подробностей в карточке не раскрывается. Приставы также направили иски об изъятии активов к другим структурам, связанных с экс-владельцем «Югры».