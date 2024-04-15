РБК: часть отеля Four Seasons у Кремля может перейти государству

ФССП потребовала обратить в доход страны часть помещений московского отеля Four Seasons на Охотном ряду, которые принадлежат бывшему владельцу банка «Югры» Алексею Хотину, пишет РБК .

«Мещанский районный суд наложил обеспечительные меры на торговую галерею „Модный сезон“ возле Кремля, бенефициаром которой считается бывший совладелец банка „Югра“ Алексей Хотин. Помещения в составе этого объекта по адресу Охотный ряд, 2 были арестованы 3 апреля», — сказано в публикации.

Журналисты изучили карточку процесса в выписке из Единого государственного реестра недвижимости, откуда следует, что движимое и недвижимое имущество Хотина предлагается обратить в доход государства на основании закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».

Речь идет о порядка 34,7 тыс. квадратных метрах. Других подробностей в карточке не раскрывается. Приставы также направили иски об изъятии активов к другим структурам, связанных с экс-владельцем «Югры».