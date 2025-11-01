Полиция поймала таролога-сатаниста* в Ростовской области

31-летняя жительница Ростовской области обратилась за помощью в полицию и сообщила, что ее преследует 34-летний бывший возлюбленный. По ее словам, мужчина провел возле ее дома некий обряд, его действия зафиксировала камера наблюдения. Позднее полиция задержала таролога-сатаниста*, сообщили в ГУ МВД РФ по Ростовской области .

В результате оперативных действий работники правоохранительных органов задержали подозреваемого. Он объяснил свои действия желанием обратить на себя внимание экс-возлюбленной.

Выяснилось также, что мужчина провел обряд, используя предметы, купленные как в интернет-магазине, так и на городском рынке мясной продукции в Шахтах.

На данный момент сотрудники полиции выясняют детали произошедшего и мотивы поведения задержанного. По окончании проверки будет принято решение о дальнейших мерах в отношении подозреваемого в рамках правового поля.

*Международное движение сатанизма признано экстремистским и запрещено в РФ.

