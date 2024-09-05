Полиция Подмосковья задержала в Королеве 42-летнего наркодилера из Средней Азии

Полицейские Московской области провели задержание 42-летнего наркодилера из Средней Азии. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ.

Задержание произошло в подмосковном Королеве рядом с домом на улице Советской. 42-летнего гражданина одной из республик Средней Азии подозревают в продаже запрещенных веществ.

Сотрудники МВД проверили дом, в котором мужчина, предположительно, жил и занимался ремонтом. Там нашли 24 свертка с неизвестным содержимым, 11 пластиковых бутылок, семь пакет с кристаллическими веществами, почти тысячу таблеток. Помимо этого, силовики обнаружили весы и скотч, принадлежащие подозреваемому.

Эксперты по итогам анализа трех килограмм вещества выяснили, что наркотик в пакетах — «синтетика». При этом задержанный мигрант не признает вину. По его словам, запрещенные вещества попросил подержать в доме знакомый. После чего подозреваемый должен был расфасовать содержимое по пакетам.

Открыто уголовное дело по статье 30, статье 228,1 УК России. Также специалисты изучат остальные 10 килограмм, которые тоже были изъяты.

Ранее московские силовики провели другое оригинальное задержание. Наркодилер прятал запрещенные вещества в игрушечную гранату.