Москвич прятал наркотики в игрушечной гранате

В Москве задержали наркодилера, который прятал вещества в игрушечной гранате

Полицейские задержали москвича, который подозревается в покушении на продажу запрещенного вещества через магазин в Сети, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу Москве.

Сотрудники правоохранительных органов провели досмотр 44-летнего мужчины рядом с домом на Зеленом проспекте. При себе злоумышленник носил игрушечную гранату, в которой были спрятаны 25 свертков с неизвестным веществом.

По итогам исследования пяти из них оказалось, что это N-метилэфедрон. Суммарная масса наркотика составила два грамма. Остальные 20 свертков отправили на экспертизу. Против нарушителя правопорядка возбудили уголовное дело.

Также полицейские нашли три тайника-закладки, которые, предположительно, сделал задержанный. Из них было изъято три свертка, в которых тоже хранился N-метилэфедрон. Их суммарный вес составил 1,5 грамма. Злоумышленник находится под стражей.

Ранее наркоман пытался зарезать прохожих в Кузбассе. Он вышел на проезжую часть и «кидался» на людей с ножом.