Наркоман пытался зарезать прохожих в Кузбассе
Опубликовано видео из Кемерова, где мужчина кидался на прохожих с ножом
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В Ленинском районе Кемерово неизвестный кидался на людей с ножом, находясь на проезжей части. Видео с места событий публикует «Сiбдепо» со ссылкой на соцсети.
«Очевидцы сообщают, что мужчина находился под наркотиками», — уточняется в группе «Новости Кемерово и Кузбасс» «ВКонтакте».
Буйного гражданина смогли силой остановить жители одного из домов, его заблокировали у подъезда. Причина странного поведения кузбассовца выясняется.
Ранее в подмосковном Красногорске завели уголовное дело по факту массовой драки с применением ножа в одном из дворов. В результате драки был госпитализирован мужчина 1987 года рождения.