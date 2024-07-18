Наркоман пытался зарезать прохожих в Кузбассе

сегодня в 20:47

Опубликовано видео из Кемерова, где мужчина кидался на прохожих с ножом

В Ленинском районе Кемерово неизвестный кидался на людей с ножом, находясь на проезжей части. Видео с места событий публикует «Сiбдепо» со ссылкой на соцсети.

«Очевидцы сообщают, что мужчина находился под наркотиками», — уточняется в группе «Новости Кемерово и Кузбасс» «ВКонтакте».

Буйного гражданина смогли силой остановить жители одного из домов, его заблокировали у подъезда. Причина странного поведения кузбассовца выясняется.

Ранее в подмосковном Красногорске завели уголовное дело по факту массовой драки с применением ножа в одном из дворов. В результате драки был госпитализирован мужчина 1987 года рождения.