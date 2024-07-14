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В Красногорске завели уголовное дело после массовой драки с поножовщиной

Уголовное дело возбудили по факту массовой драки с поножовщиной в одном из дворов городского округа Красногорск, сообщает «МВД Медиа» .

В ночь на воскресенье около одного из жилых домов на улице Липовой Рощи мужчина спровоцировал конфликт, а затем напал с ножом на группу молодых людей. Мужчинам удалось обезвредить злоумышленника и удерживать его до прибытия сотрудников полиции.

В результате драки пострадал мужчина 1987 года рождения, его госпитализировали в медучреждение.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства происшествия.

В Красногорске мужчина ночью напал на молодых людей с ножом, выкрикивая религиозные лозунги. По словам потерпевших, нападавший был в неадекватном состоянии.