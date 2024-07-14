В Подмосковье мужчина напал на людей с ножом, выкрикивая религиозные лозунги

В Подмосковье мужчина ночью напал на молодых людей с ножом, выкрикивая религиозные лозунги. Нападавшего задержали и передали правоохранительным органам, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

Инцидент произошел в одном из ЖК в Красногорске. По словам очевидцев, группа молодых людей играла в настольный теннис, в этот момент к ним подошел мужчина и начал хамить. Затем он ударил одного из парней и схватился за нож. Во время потасовки нападавший выкрикивал такбир.

Молодые люди повалили мужчину на землю и вызвали сотрудников полиции. Они рассказали, что нападавший был в неадекватном состоянии.

«Ребята, с которыми я в теннис играл, успели схватить руку и держали ее, чтобы он меня не пырнул. Я, если честно, думал, что меня уже пару раз пырнули, и я просто в шоке в каком-то нахожусь», — рассказал участник потасовки.

Он добавил, что правоохранительные органы отказались принимать заявление на нападавшего и обвинили молодых людей в массовой драке.

Ранее в Москве 40 мигрантов выгнали детей с футбольной площадки. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял под личный контроль проверку по факту случившегося.