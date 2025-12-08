Полиция открыла огонь по скорой: чем закончился ночной дрифт в Волгограде

сегодня в 17:23

Необычный ночной дрифт произошел в Волгограде. 22-летний парень угнал автомобиль скорой помощи. Полиции пришлось гнаться за спецтранспортом и открыть огонь по колесам, сообщает «112» .

Госавтоинсекторы оперативно вычислили угонщика, но он явно не собирался сдаваться. Пьяный водитель прибавлял газу и опасно маневрировал на дороге.

Правоохранители сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух, но это не остановило водителя. Тогда полиция открыла огонь по колесам. Автомобиль скорой остановился, врезавшись в забор.

Нарушителя скрутили, ему предстоит отвечать по закону за содеянное. Машина скорой помощи на удивление сильно не пострадала.

Ранее на Широкой улице в районе метро «Медведково» в Москве произошло ДТП с участием служебного автомобиля полиции. Водитель легковушки предпринял попытку скрыться от сотрудников правоохранительных органов, что спровоцировало скоростную погоню, завершившуюся жестким столкновением.

