сегодня в 22:33

Погоня в Медведкове завершилась столкновением с полицейским автомобилем

На северо-востоке Москвы, на Широкой улице в районе метро «Медведково», произошло ДТП с участием служебного автомобиля полиции, сообщает Baza .

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля предпринял попытку скрыться от сотрудников правоохранительных органов, что спровоцировало скоростную погоню, завершившуюся жестким столкновением.

От удара гражданская машина вынесла на тротуарную часть в непосредственной близости от одного из местных торговых центров, пешеходы не пострадали, один из сотрудников полиции получил травмы средней степени тяжести.

В официальном комментарии столичного главка МВД инцидент назван «рядовым дорожным происшествием», а о каком-либо преследовании не сообщается. «Предварительно, в результате столкновения двух транспортных средств пострадавших нет», — заявили агентству «Москва» в ведомстве.

