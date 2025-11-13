Погоня в Медведкове завершилась столкновением с полицейским автомобилем
На северо-востоке Москвы, на Широкой улице в районе метро «Медведково», произошло ДТП с участием служебного автомобиля полиции, сообщает Baza.
По предварительным данным, водитель легкового автомобиля предпринял попытку скрыться от сотрудников правоохранительных органов, что спровоцировало скоростную погоню, завершившуюся жестким столкновением.
От удара гражданская машина вынесла на тротуарную часть в непосредственной близости от одного из местных торговых центров, пешеходы не пострадали, один из сотрудников полиции получил травмы средней степени тяжести.
В официальном комментарии столичного главка МВД инцидент назван «рядовым дорожным происшествием», а о каком-либо преследовании не сообщается. «Предварительно, в результате столкновения двух транспортных средств пострадавших нет», — заявили агентству «Москва» в ведомстве.
