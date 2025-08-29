сегодня в 19:53

Полиция опровергла слухи о растяжках с гранатами в подмосковном Солнечногорске

Правоохранительные органы опровергли слухи о растяжках с гранатами в подмосковном Солнечногорске, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Ранее в соцсетях появилась информация, что неизвестные установили растяжки с противопехотными гранатами в солнечногорском лесу. Местная жительница опубликовала видео, как между деревьями привязана нитка с гранатой.

«Этому видео около года. Его повторно скидывают на протяжении уже двух месяцев. Данная информация не соответствует действительности», — заявили в пресс-службе ведомства.

Ранее неадекват взорвал гранату в жилом доме в Туле. В результате взрыва пострадала 23-летняя девушка, ее госпитализировали.