Был судим за наркотики: неадекват взорвал гранату в жилом доме в Туле

сегодня в 15:16

Девушка пострадала при взрыве гранаты в жилом доме в Туле

Один человек пострадал в результате взрыва гранаты в жилом доме в Туле, сообщает «Осторожно, новости».

Взрыв прогремел в жилом доме на улице Кутузова. В результате травмы получила 23-летняя девушка. У нее множественные осколочные ранения ног. Пострадавшую доставили в больницу.

Сам дом не был разрушен. На место работают полицейские и экстренные службы. Они выясняют обстоятельства происшествия.

По предварительным данным, гранату взорвал ранее судимый по статье о наркотиках сожитель пострадавшей. Как пишет «112», его схватили. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее в Ногинске возле жилого дома нашли гранату. Прибывшие стражи порядка оцепили территорию и обезвредили предмет.