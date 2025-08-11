Фото: в Ногинске возле жилого дома нашли гранату

сегодня в 11:50

В Ногинске оцепили территорию у жилого дома из-за гранаты

Утром 11 августа в подмосковном Ногинске на Краснослободской улице рядом с жилым домом нашли предмет, внешне напоминающий гранату, и вызвали оперативные службы. Прибывшие стражи порядка оцепили территорию, соответствующее фото появилось в Telegram-канале «Осторожно, Москва».

На опубликованном кадре видно, что правоохранительные органы по периметру оградили сигнальной лентой кусок газона, на котором нашли предмет, внешне напоминающий гранату. Рядом с огороженной территорией стоял человек в шлеме.

По словам очевидцев, на место происшествия уже прибыли полицейские и саперы.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.