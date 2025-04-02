Полиция Москвы догнала лихача, едва не сбившего людей ради видео

SHOT: задержан лихач, едва не сбивший женщину на «зебре» у медколледжа в Москве

В Москве задержан водитель Lada Granta, который устроил опасную езду у медицинского колледжа № 5 и едва не сбил женщину и своих приятелей. Лихача доставили в отделение полиции, где он объясняется за свои действия, сообщает SHOT .

Ранее в Сети появилось видео, как белая Granta ездит около колледжа в 1-м Пехотном переулке. На кадрах было видно, как водитель проводит опасные маневры, едва не сбивает пешехода на «зебре» и своих друзей. Видео сопровождалось смехом и аплодисментами товарищей гонщика.

После этой ситуации водителем заинтересовались силовики. Автомобилисту грозила ответственность по КоАП РФ.

Тем временем около подмосковного Чехова произошла авария с участием фуры. В результате ДТП на дорогу выпало несколько канистр.