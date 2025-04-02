Белая Lada чуть не сбила женщину на «зебре» и устроила гонки у колледжа в Москве

В столице правоохранители разыскивают водителя белой Lada Granta, который чуть не переехал женщину на пешеходном переходе, а затем решил устроить гонки, сообщает SHOT .

Все произошло на пешеходной зоне недалеко от Медицинского колледжа №5, который находится в 1-м Пехотном переулке. Инцидент попал на видео — проделки лихача засняли его друзья.

На кадрах видно, как водитель за рулем отечественного авто под одобрительные крики приятелей пролетает на красный свет и едва не сбивает женщину-пешехода, а потом чуть не влетает в свою «группу поддержки».

По факту опасного перформанса полиция Москвы начала проверку. Силовики устанавливают, кто был за рулем Lada и есть ли у него права. Водителю грозит привлечение к административной ответственности.