Полиция Лос-Анджелеса арестовала сына Николаса Кейджа за нападение на мать

33-летний сын голливудского актера и продюсера Николаса Кейджа Уэстон напал на собственную мать с оружием, затем скрылся с места происшествия, после чего его на сутки задержала полиция, сообщает «Леди Mail.ru» со ссылкой на газету Sun.

«Семья знала, что это произойдет, но, разумеется, это очень большой шок», — сообщил изданию осведомленный источник, знакомый с ситуацией.

Уэстон Кейдж пробыл под арестом всего сутки, на следующий день после нападения на мать его освободили под залог в 150 тысяч долларов, который внес его знаменитый отец. Происшествие случилось еще в апреле, но известно об этом стало только сейчас.

Кристина Фултон сообщила, что сын напал на нее из-за проблем с психологическим здоровьем. Она сама вызвала скорую помощь, но госпитализация не потребовалась. По словам 57-летней женщины, она всегда поддерживала сына в его борьбе за психологическое здоровье.

Ранее сообщалось, что поклонники Николаса Кейджа с конца июля 2024 года смогут посмотреть новый фильм с его участием — «Собиратель душ». В киноленте он играет роль серийного убийцы.