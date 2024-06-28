17 интересных фильмов и сериалов, которые выйдут на экраны в июле 2024 года

Что смотреть на большом и малом экранах в июле 2024 года как любителям отечественного кино, так и фанатам Голливуда, читайте в материале РИАМО.

Новинки российских сериалов в июле 2024

1. «Убойный отпуск» — сериал о детективной истории с русской парой в Турции

В новом комедийном детективе Александр Робак и Анна Михалкова сыграли супругов, сильно уставших друг от друга и уже готовых развестись, но решивших съездить вместе в Турцию, чтобы не огорчать свою беременную дочку (Любовь Аксенова). На курорте главная героиня встречает обворожительного турка и утром просыпается с ним в одной постели. Только вот незадача — с мертвым.

Первые два эпизода сериала выйдут на экраны 1 июля. Всего в первом сезоне будет семь серий, их показ завершится 25 июля.

2. «Тайны Карениной» — сериал о судьбе одной из самых известных русских героинь

Необычный проект по книге литературоведа Павла Басинского «Подлинная история Анны Карениной» сочетает в себе приемы художественного и документального кино. Зрители увидят поминутное восстановление дня гибели героини романа Толстого, а также пробы известных актеров в несуществующую экранизацию этого великого произведения.

Первые два эпизода увидят свет 17 июля, остальные четыре будут показывать по два в неделю.

Новинки зарубежных сериалов в июле 2024

3. «Санни» (Sunny) — сериал о дружбе безутешной вдовы с роботом

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В новом комедийном детективе довольно трагичная завязка сюжета — муж и сын американки, живущей в Японии, исчезают после загадочной авиакатастрофы. Пользуясь помощью домашнего робота, героиня берет расследование инцидента в свои руки.

Первые два эпизода выйдут на экраны 10 июля, остальные восемь будут показывать по одному в неделю.

4. «Обреченные на славу» (Those About to Die) — сериал о жестоких развлечениях Древнего Рима

Звездный ветеран западного кино Энтони Хопкинс сыграл древнеримского императора Веспасиана, решившего порадовать своих подданных новыми зрелищами — гладиаторскими боями, гонками на колесницах и публичными казнями.

Все десять эпизодов увидят свет 18 июля.

5. «Женщина в озере» (Lady in the Lake) — сериал о домохозяйке, решившей расследовать убийства

В экранизации одноименного романа американской писательницы Лоры Липман звездная Натали Портман сыграла маму-домохозяйку, решившую круто изменить курс своей жизни и заняться журналистскими расследованиями в Балтиморе 1960-х. Для этого она начинает выяснять обстоятельства двух загадочных убийств.

Первые два эпизода выйдут на экраны 19 июля, остальные пять будут показывать по одному в неделю.

6. «Бандиты во времени» (Time Bandits) — сериал о путешественниках во времени

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Римейк классического одноименного фильма Терри Гиллиама 1981 года расскажет о мальчике, обнаружившем в своей спальне портал, позволяющий путешествовать во времени, и о приключениях, которые ждали героя по ту сторону. К созданию проекта приложил руку известный новозеландский режиссер Тайка Вайтити.

Премьера сериала состоится 24 июля. Всего в первом сезоне будет десять эпизодов.

Новые сезоны популярных сериалов в июле 2024

7. «И снова здравствуйте!», 3 сезон

Комедия о воскресшем братке (Андрей Мерзликин), решившем наказать тех, кто его убил, вернется с очередным продолжением 4 июля.

8. «Кобра Кай» (Cobra Kai), 6 сезон

Продолжение хита 1980-х «Карате-пацан» настолько полюбилось зрителям, что 18 июля на экраны выйдут пять эпизодов уже шестого сезона. Продолжится показ сериала в ноябре.

9. «Сквозь снег» (Snowpiercer), 4 сезон

Постапокалиптический сериал о мире, охваченном смертоносным холодом, и передвигающемся по нему «поезде жизни» вернется к поклонникам с финальным сезоном 21 июля. Окончание проекта будет включать в себя десять эпизодов.

10. «Футурама», 9 сезон

Создатели легендарного мультсериала порадуют фанатов новыми сериями, начиная с 29 июля. Десять новых эпизодов будут выходить по одному в неделю.

Что посмотреть в кинотеатрах в июле 2024

11. «Самая большая луна» — фильм о необычных созданиях, внешне похожих на людей

Новое российское фэнтези представит зрителям новых диковинных существ, эмеров, которые живут среди людей и способны управлять человеческими эмоциями. Эмерам угрожает вымирание, и молодой главный герой пытается спасти сородичей с помощью уникальной девушки, которая даже не знает, какая роль предначертана ей судьбой.

На экраны картина Алексея Попогребского должна была выйти еще 22 февраля, но премьеру перенесли на 4 июля.

12. «Контакты» — фильм об инопланетянах в России

Картина режиссера-дебютанта Дмитрия Моисеева расскажет о том, как над всей планетой вдруг появились инопланетные корабли и просто зависли с непонятной целью. Героиня, живущая в России, случайно сталкивается с одним из инопланетян и пытается лучше его узнать.

На экраны кинотеатров отечественный гибрид «Района № 9» и «Инопланетянина» выйдет 4 июля.

13. «Папуля» (Daddio) — фильм о разговоре водителя такси с пассажиркой

Сюжет этой камерной ленты прост: молодая женщина (Дакота Джонсон) заказала такси из аэропорта и разговорилась с водителем (Шон Пенн) о важных отношениях в жизни каждого из них.

В кинотеатрах России необычайно тихое кино с громкими именами можно будет посмотреть с 11 июля.

14. «Водитель-олигарх» — фильм о богаче, решившем трудиться как простой человек

В новой комедии беспечный отпрыск олигарха (Павел Прилучный) заключает пари, по условиям которого он должен проработать месяц водителем одной весьма капризной звезды, не подозревающей о настоящем социальном статусе героя.

Картина Алексея Пиманова должна была выйти на экраны кинотеатров еще в апреле, но в итоге это произойдет 18 июля.

15. «Одержимая» (Des Teufels Bad) — фильм о крестьянке-убийце XVIII века

Лента австрийского дуэта режиссеров Вероники Франц и Северина Фиалы, ранее снявших отменные триллеры «Спокойной ночи, мамочка» и «Сторожка», расскажет историю немецкой крестьянки XVIII века, которая решила совершить самоубийство, убив другого человека и признавшись в этом, чтобы понести наказание в виде смертной казни. Такой феномен, вызванный страхом христиан перед самоубийством, действительно имел место в истории.

Картина появится на экранах российских кинотеатров 18 июля.

16. «Собиратель душ» (Longlegs) — фильм об охоте за серийным убийцей

Женщина-агент ФБР много лет пытается поймать серийного убийцу по кличке Длинноногий (Николас Кейдж), постепенно погружаясь все глубже в оккультную подоплеку его преступлений.

В кинотеатрах России картину режиссера Осгуда Перкинса можно будет посмотреть с 25 июля.

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17. «Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Фоули» (Beverly Hills Cop: Axel F) — фильм о новых приключениях знаменитого героя

Эдди Мерфи возвращается на экраны в роли Акселя Фоули — полицейского из Беверли-Хиллз. Последний полнометражный фильм с этим героем увидел свет 30 лет назад, в 1994 году (в 2013 году был снят пилотный эпизод сериала, но продолжения он не получил).

Премьера новой картины в интернете состоится 3 июля.