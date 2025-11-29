сегодня в 13:36

Полиция ищет мать младенца, тело которого нашли на заводе в Сергиевом Посаде

Правоохранители расследуют обстоятельства того, как труп новорожденного ребенка попал на мусороперерабатывающий завод в Сергиевом Посаде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Подмосковью.

Тело малыша нашли на территории комплекса по переработке отходов вечером 28 ноября. Оно было завернуто в тряпку.

Как добавили в ГСУ СК России по региону, по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного).

Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, назначен ряд экспертиз. Правоохранители ищут мать ребенка.

