Полиция и волонтеры больше не ищут пропавшую у вулкана в Индонезии россиянку

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В Индонезии перестали искать 44-летнюю дизайнершу Александру Мордовину, которая пропала при восхождении на гору. Близкие собирают документы, чтобы женщине дали статус пропавшей без вести, сообщает SHOT .

По документам Мордовина считается живой. Ее искали на протяжении почти двух месяцев, но результата добиться не удалось.

Первыми от продолжения поисковой операции отказались сотрудники индонезийских правоохранительных органов. Затем близкие Мордовиной перестали платить волонтерам, и они прекратили искать россиянку.

Родственники дизайнерши попросили у правоохранителей предоставить статус дела и список сделанного для розыска женщины. Документы понадобятся для признания Мордовиной пропавшей без вести.

Ранее сообщалось, что россиянка пропала 29 августа. Она в одиночку поднималась на вулкан Ринджани, хотя должна была иметь сопровождающего.