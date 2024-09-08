Россиянка пропала во время восхождения на вулкан в Индонезии

44-летняя россиянка Александра пропала во время одиночного восхождения на вулкан Ринджани в Индонезии, сообщает Baza .

Женщина живет на Бали с 2022 года. В середине сентября она хотела вернуться в Москву, но в конце августа отправилась на остров Ломбок на несколько дней. Она планировала в одиночку взойти на вулкан Ринджани.

29 августа родные звонили женщине, чтобы поздравить с днем рождения. При разговоре она сказала, что на месте плохая связь. Россиянка обещала позвонить через пару дней, но больше телефон не отвечал.

Близкие пропавшей выяснили, что ее байк все еще находится в заповеднике. По одной из версий, россиянку могли задержать полицейские, потому что она отправилась на восхождение без местного гида, что делать нельзя.

На Бали живет и супруг женщины, но он отказывается участвовать в поисках, потому что боится, что его депортируют с острова из-за просроченной визы и документов. Пара сейчас находятся в состоянии развода, они практически не общаются.

Правозащитник Константин Ерохин обратился в российское консульство в Индонезии. Он попросил помочь в поиске пропавшей россиянки.

Ринджани — второй по высоте пик в Индонезии (3700 м). Чтобы на него подняться, нужно в том числе пройти через густые джунгли с дикими обезьянами. Без гида восхождения запрещены.