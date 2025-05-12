Полиция Дубая забрала детей Оксаны Самойловой и Джигана

Блогер Оксана Самойлова рассказала поклонникам, что ее детей от Джигана забрала полиция Дубая, когда звездное семейство находилось в отпуске. Оказалось, что дети в море нашли рыболовную сеть с добычей, пишет kp.ru .

По словам Самойловой, рыбачить сетью в Дубае запрещено, а так как ее дети нашли сеть во время плавания на лодке, их забрала полиция. Позднее выяснилось, что стражи порядка поблагодарили ребят за находку, сеть изъяли, а рыбу отдали звездному семейству.

«Они выловили сеть из моря (а я так понимаю, тут сетями рыбачить запрещено). Приехала полиция, похвалили их за находку и отдали рыбу», — рассказала блогер.

Оксана Самойлова и Джиган воспитывают троих дочерей: Ариелу, Лею и Майю, а также сына Давида. Старшей девочке уже 13 лет, а младшему мальчику — всего 5 лет.

Ранее сообщалось, что Самойлова столкнулась с трудностями в развитии бизнеса. Из-за больших убытков ей пришлось закрыть кулинарный стартап.