Оксана Самойлова вынужденно закрыла бизнес из-за убытков
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Кулинарный стартап супруги рэпера Джигана, Оксаны Самойловой, терпит крах. Она вынуждена закрыть свое приложение WOW CHEF, которое должно было научить россиянок готовить изысканные блюда ресторанного уровня, пишет SHOT.
Амбициозный проект, запущенный в 2020 году совместно с партнером через ООО «АНТУРАЖ», изначально казался перспективным. Первый год работы принес компании 950 тысяч рублей дохода от продажи рецептов таких блюд, как «Карпаччо из лосося» и «Французский цыпленок в вине».
Однако роскошные рецепты вроде «Каре ягненка» и «Кукурузного супа с крабом» не нашли широкого отклика среди отечественных пользователей.
В итоге бизнес 36-летней предпринимательницы накопил убытки в размере около 1,3 миллиона рублей за четыре года существования. В результате владельцы подали документы на ликвидацию предприятия, признав проект неудачным.