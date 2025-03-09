Оксана Самойлова вынужденно закрыла бизнес из-за убытков

Кулинарный стартап супруги рэпера Джигана, Оксаны Самойловой, терпит крах. Она вынуждена закрыть свое приложение WOW CHEF, которое должно было научить россиянок готовить изысканные блюда ресторанного уровня, пишет SHOT .

Амбициозный проект, запущенный в 2020 году совместно с партнером через ООО «АНТУРАЖ», изначально казался перспективным. Первый год работы принес компании 950 тысяч рублей дохода от продажи рецептов таких блюд, как «Карпаччо из лосося» и «Французский цыпленок в вине».

Однако роскошные рецепты вроде «Каре ягненка» и «Кукурузного супа с крабом» не нашли широкого отклика среди отечественных пользователей.

В итоге бизнес 36-летней предпринимательницы накопил убытки в размере около 1,3 миллиона рублей за четыре года существования. В результате владельцы подали документы на ликвидацию предприятия, признав проект неудачным.