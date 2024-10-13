Полицейский получил ранение при стрельбе в кафе под Киевом

Сотрудник полиции получил ранение в результате стрельбы в одном из кафе в Киевской области, сообщает РБК со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Конфликт произошел накануне в кафе, расположенном в селе Софиевская Борщаговка. Спор начался между посетительницами заведения. Затем в конфликт вмешались сопровождающие их мужчины. Один их участников потасовки достал оружие и трижды выстрелил в своего оппонента.

Пострадавшего госпитализировали в больницу. Раненным оказался 34-летний сотрудник полиции, находившийся не при исполнении.

Органы правопорядка установили личность стрелявшего и конфисковали его оружие.

Ранее один человек погиб и 12 пострадали в результате стрельбы на вечеринке в американском штате в Оклахома. Несколько подозреваемых задержаны.