Полицейские нашли в Люберцах 12 тонн поддельной икры

Полицейские ликвидировали работающий подпольно цех по изготовлению и продаже фальсифицированной икры. Предприятие работало на цокольном этаже здания в Люберцах в Московской области, сообщает « МВД Медиа » со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

Правоохранители считают, что фигуранты на протяжении шести месяцев приобретали имитированную икру. Затем размещали ее в банках и клеили этикетки изготовителей, которых не существует.

Продукт оптовыми партиями продавали на рынках в Московском регионе, соседних областях. Покупателей заверяли, что икра — натуральная лососевая и палтусовая.

Сотрудники полиции провели изъятие 8,5 тыс. банок готовой продукции. Таким образом было конфисковано 12 тонн поддельной икры. Также на месте обнаружили станки для закатки банок, тару, фейковые декларации о том, что товар соответствует нужному качеству. Цена изъятого продукта может быть более 7 млн рублей.

На производстве работали пять мигрантов. У них не было медкнижек и разрешений на работу. Против правонарушителей составили протоколы, их оштрафовали и выдворили из РФ.

Было установлено двое подозреваемых, организовавших производство и арендовавших помещение. Их посадили под домашний арест. Расследуется уголовное дело по части 4 статьи 171.1 Уголовного кодекса России (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации).

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.