Политолог об авиакатастрофе в США: американским властям есть что скрывать

После столкновения пассажирского самолета с военным вертолетом в Вашингтоне американские политики лишь уводят ответ в сторону выражения соболезнований или сетования на то, что трагедия была допущена. Это наводит на мысли о том, что им есть что скрывать, сообщил РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория» Василий Загретдинов.

Военный вертолет Black Hawk столкнулся с пассажирским бортом Bombardier, выполнявшим рейс для American Airlines. На борту гражданского самолета находилось 60 пассажиров и 4 члена экипажа, среди которых чемпионы мира по фигурному катанию в парах в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов.

Спасатели продолжают свою работу. Глава пожарной и аварийно-медицинской службы Вашингтона охарактеризовал операцию как «чрезвычайно сложную». Выживших не обнаружено.

«Социальные сети уже наводнили кадры самой катастрофы, запись экрана диспетчерской и некоторые расшифровки переговоров пилотов. На этих кадрах действия экипажа вертолета выглядят как будто намеренными: военный Black Hawk идет на сближение с гражданским судном, несмотря на предупреждения диспетчеров. Некоторые очевидцы в интервью CNN называли произошедшее в небе „похожим на зону боевых действий“», — сказал Загретдинов.

По словам эксперта, пока что единственное рациональное объяснение случившемуся — маневр самолета, который тот предпринял перед заходом на посадку. Вероятно, военный вертолет мог не рассчитать такой траектории, что и привело к катастрофе.

«Если для выяснения причин случившегося еще предстоит дождаться результатов работы специальных служб, то другие вопросы можно задавать уже сейчас. Почему тренировочные полеты военных судов так близко соседствуют с гражданской авиацией? Почему управление системами полетов не находится в одних руках, когда военная авиация так тесно соседствует с гражданской? Иными словами, почему руководство страны допускает, что жизни людей становятся заложниками военных маневров вблизи собственной столицы?» — заявил политолог.

Он подчеркнул, что на эти вопросы ни соответствующие ведомства, ни администрация президента США Дональда Трампа пока не ответила.