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Покусанный хаски в Сочи мальчик показал свое лицо после трех операций

Третьеклассник, которого покусали хаски в Сочи, показал свое лицо после трех проведенных операций, сообщает РЕН ТВ .

Хаски напали на мальчика в селе Лесное Адлерского района Сочи 26 февраля. Голодные собаки, которых хозяин не кормил 10 дней, разорвали ему лицо. Напавших на мальчика хаски усыпили. Их владельцу предъявлены обвинения.

Мальчику врачи установили экспандер на лоб для подготовки к следующей операции по восстановлению носа.

Появилось видео, где школьник гуляет на улице. У него перевязана голова, а на нижней части лица — маска. Видны лишь глаза и пострадавший лоб.