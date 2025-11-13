Поклонницу террористки Дарьи Треповой* задержали в Петербурге

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали 37-летнюю поклонницу террористки Дарьи Треповой*. Женщина активно поддерживала теракт в соцсетях, сообщает «Mash на Мойке» .

Задержанная переехала в Санкт-Петербург из Петрозаводска несколько лет назад. В 2023 году она активно комментировала в интернете взрыве в кафе, поддерживая действия Треповой*.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма). В настоящее время правоохранительные органы проверяют, не участвовала ли женщина в организации поджогов и взрывов.

Дарью Трепову* осудили на 27 лет за теракт, который она устроила в одном из кафе Санкт-Петербурга весной 2023 года. В результате взрыва погиб военкор Владлен Татарский, еще 40 человек получили травмы различной степени тяжести.

* Внесена в реестр террористов и экстремистов в России.