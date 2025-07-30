Показала «джамбо». Последние часы жизни юной зацеперши, убитой током под Москвой

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Последние часы жизни убитой током на московском вагоне зацеперши попали на видео

Камера сняла последние часы жизни 14-летней девочки, которая накануне погибла от удара током на крыше поезда в Москве. На кадры попали две юные девушки: первая ехала между вагонами, вторая — на крыше. Они показывали знак «джамбо» — популярный у военных и серферов жест, при котором большой палец и мизинец оттопырены, а остальные пальцы прижаты к ладони. Видео публикует «МК: срочные новости» .

По информации издания, девочка и ее друзья часто хулиганили в электричках — били стекла, раскачивали пантографы на крышах и совершали другие нарушения. Очередное «железнодорожное похождение» подростков состоялось 29 июля, но привело к трагедии.

Накануне несовершеннолетняя зацеперша погибла на столичной станции Кусково. Девочка получила смертельный удар током, когда забралась на крышу вагона.

Ранее, 23 июля, подросток-зацепер погиб на крыше электрички на станции Катуар в Дмитровском горокруге Подмосковья.