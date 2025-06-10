Показал неприличный жест и уехал: подросток на байке переехал щенка под Воронежем

Несовершеннолетний мотоциклист намеренно переехал 11-месячного щенка кокер-спаниеля в Воронежской области. После этого он показал средний палец хозяйке животного и скрылся со своими товарищами, сообщает SHOT .

7 июня Персика выгуливали недалеко от дома, когда мимо проезжала компания байкеров. Пес начал лаять на мотоциклистов, но, если остальные объехали собаку, то один подросток намеренно наехал на животное.

Собаку прокрутило через два колеса, а несовершеннолетний байкер остановился, посмотрел на рыдающую хозяйку, показал ей неприличный жест и укатил. Персик выжил, но у него диагностировали гематомы и отек внутренних органов.

Пока щенок не может гулять на улице и активно лечится дома. Хозяйка написала заявление в полицию. Она надеется привлечь к ответственности байкера.

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