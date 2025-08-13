Пойман судимый за убийство украинец, сбежавший из центра содержания в Краснодаре

сегодня в 14:26

Задержан шестой беглец из центра временного содержания в Краснодаре

Полицейские задержали шестого иностранца, сбежавшего из центра временного содержания в Краснодаре. Таким образом, все беглецы были найдены, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Правоохранители провели комплекс оперативно-разыскных мероприятий. В них участвовали сотрудники уголовного розыска краевого главка полиции совместно с коллегами из Геленджика.

Они выяснили, что шестой беглец прятался в хозпостройке в поселке Прасковеевка. Его удалось поймать и доставить в отдел полиции.

На иностранца составят административный протокол за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.

10 августа из центра временного содержания иностранцев в Краснодаре сбежали 6 человек. Среди них были граждане Украины.

Пятерых беглецов задержали оперативно, шестого пришлось искать дольше. Отмечалось, что это 39-летний украинец, который ранее был судим за убийство.