Судимый за убийство украинец сбежал из центра содержания в Краснодаре

Шесть человек сбежали из центра временного содержания иностранцев в Краснодаре. Среди них три гражданина Украины, одного из них судили за убийство, сообщает SHOT .

Схему с побегом иностранцы провернули 10 августа. Среди них граждане Украины Вячеслав Жмурко, Николай Кисленко и Александр Капуста, граждане Армении Гарик и Артур Бабаян, гражданин Молдовы — Николай Камбур.

Пятерых удалось оперативно задержать. Известно, что все они находились в России без соответствующих разрешений.

Пока поймать не смогли Вячеслава Жмурко. Это 39-летний украинец, который ранее был судим за убийство. Ему дали 7 лет тюрьмы. В 2017 году он убил местного жителя.