Судимый за убийство украинец сбежал из центра содержания в Краснодаре
6 иностранцев сбежали из центра временного содержания в Краснодаре
Фото - © Медиасток.рф
Шесть человек сбежали из центра временного содержания иностранцев в Краснодаре. Среди них три гражданина Украины, одного из них судили за убийство, сообщает SHOT.
Схему с побегом иностранцы провернули 10 августа. Среди них граждане Украины Вячеслав Жмурко, Николай Кисленко и Александр Капуста, граждане Армении Гарик и Артур Бабаян, гражданин Молдовы — Николай Камбур.
Пятерых удалось оперативно задержать. Известно, что все они находились в России без соответствующих разрешений.
Пока поймать не смогли Вячеслава Жмурко. Это 39-летний украинец, который ранее был судим за убийство. Ему дали 7 лет тюрьмы. В 2017 году он убил местного жителя.
Фото - © Telegram-канал SHOT
Фото - © Telegram-канал SHOT