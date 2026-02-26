Поймали в куртку: в Петербурге прохожие спасли выпавшего с 10 этажа малыша

1,5-годовалый ребенок в Петербурге открыл створку окна и выпал с 10 этажа

В Санкт-Петербурге прохожие поймали полуторагодовалого мальчика, выпавшего с 10 этажа, растянув под окнами многоэтажки куртку. В момент происшествия родителей не было дома, сообщает RT .

Ребенок спал в комнате, пока родители находились у соседей, а его 18-летний брат играл в компьютер в другой комнате.

Юноша услышал шум с улицы, увидел скопление людей и заметил ноги младшего брата на окне.

«Старший брат бросился в комнату, где спал младший, но было поздно — тот уже упал вниз, на куртку, которую растянули прохожие», — уточнил очевидец.

По данным источника, окно было трехстворчатым: две створки были на замках, третья — нет. Именно ее смог открыть ребенок. Это уже второй подобный случай спасения выпавшего из окна малыша в Петербурге.

