Поймали шпионов: британские дипломаты вели разведывательную деятельность в РФ

По данным Центра общественных связей ФСБ, второго секретаря посольства Великобритании в Москве Алкеша Одедру и супруга первого секретаря политического отдела посольства Майкла Скиннера лишили аккредитации в России. Они указали недостоверные данные о себе и попали под подозрение в шпионаже, сообщает ТАСС .

Сотрудники ФСБ выявили «незаявленное разведприсутствие Великобритании под прикрытием национального посольства». Одедра и Скиннер специально указали неверные данные при въезде в Россию. Также силовики выявили, что дипломаты вели разведывательно-подрывную деятельность в стране.

Им предписали покинуть Россию в течение двух недель. В заявлении ФСБ сообщается, что спецслужбы продолжат выявлять лиц, которые угрожают безопасности страны.

Ранее в Хабаровском крае задержали жителя города Бикин по подозрению в работе на украинскую разведку. Мужчина по собственной инициативе вышел на связь с военной разведкой противника.