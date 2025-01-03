Опубликован момент убийства чувашского бизнесмена Дедом Морозом с двухстволкой

Telegram-канал Baza опубликовал момент убийства владельца магазина в городе Канаш в Чувашии. Погибшему было 54 года.

На записи неизвестный мужчина в костюме Деда Мороза заходит в магазин. К нему подходит владелец точки, 54-летний Юрий С., чтобы сфотографироваться.

Дед Мороз делает снимок. Но после этого достает ружье, подходит к владельцу магазина и делает выстрел.

Информация о судьбе подозреваемого в Сети разная. По данным Baza, мужчина до сих пор не задержали. Однако в Mash утверждают, что нападавший задержан и даже дал признательные показания.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел 2 января. Выстрел из двухстволки мог произвести бывший заключенный, ведь владелец бизнеса раньше работал в правоохранительных органах и отправил его в тюрьму.