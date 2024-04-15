Появилось видео жестокого избиения мужчины полицейскими в Подмосковье

В Сети появилось видео, как двое полицейских жестоко избивают мужчину на пустынной улице в Шатуре. После этого стражи порядка садятся в патрульный автомобиль и покидают место происшествия, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости» .

На кадрах видно, как мужчина лежит на асфальте, а двое полицейских пинают его ногами. Когда сотрудники правоохранительных органов уехали, мужчина так и остался лежать на улице.

Пока пострадавшего так и не нашли. По предварительным данным, скорая помощь его не забирала. Зато нашли стражей порядка.

Избившими мужчину оказались полицейский Евгений Г. и водитель Денис П. Оба служат патрульными. Они уже дают показания в службе безопасности.

Начальник управления информации и общественных связей областного главка МВД РФ Татьяна Петрова заявила, что сотрудники правоохранительных органов будут уволены, а их руководители понесут наказание в установленном законом порядке.