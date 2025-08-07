Появилось видео полыхающей машины на Минском шоссе в Подмосковье

сегодня в 11:06

Машина сгорела дотла на Минском шоссе в Подмосковье

Автомобиль загорелся на 49 километре Минского шоссе рядом с подмосковным Одинцово. Об этом сообщает « ДТП и ЧП Москва и МО ».

Автомобиль загорелся на Минском шоссе по направлению из Москвы в область.

На записи видно, что машина горит, стоя на обочине. Огонь полностью охватил транспортное средство. Причина случившегося неизвестна.

