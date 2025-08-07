Появилось видео полыхающей машины на Минском шоссе в Подмосковье
Машина сгорела дотла на Минском шоссе в Подмосковье
Автомобиль загорелся на 49 километре Минского шоссе рядом с подмосковным Одинцово. Об этом сообщает «ДТП и ЧП Москва и МО».
Автомобиль загорелся на Минском шоссе по направлению из Москвы в область.
На записи видно, что машина горит, стоя на обочине. Огонь полностью охватил транспортное средство. Причина случившегося неизвестна.
