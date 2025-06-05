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Появилось видео обысков в редакции URA.RU в Екатеринбурге

Силовики, проводящие обыски в уральской редакции URA.RU, изымают из офиса технику и документы. Кадры с места событий публикует E1.RU .

На опубликованном видео запечатлена сама редакция. В кадр попали ее сотрудники, правоохранители, осматривающие различные помещения здания.

По предварительным данным, обыски инициировал новый замначальника свердловского ГУ МВД России Рашид Даулетов. Он обнаружил утечку информации из одного из отделов полиции.

За использование служебной информации сотрудникам издания может грозить уголовная ответственность.

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали редактора Дениса Аллаярова и журналиста Сергея Бодрова. Силовики интересуются, как издание получало сводки МВД.