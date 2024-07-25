Появилось видео обрушения пород в кузбасской шахте из-за землетрясения

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В соцсетях показали видео из шахты в Кузбассе после землетрясения

В Таштагольском районе Кемеровской области 24 июля произошло землетрясение. В социальных сетях опубликовали видео, как утверждается, землетрясения в шахте — горняка едва не завалило породой, сообщает «Сiбдепо» .

После обрушения породы шахтеру удалось выжить. Однако неизвестно, получил ли работник какие-либо травмы.

Во время подземных толчков из шахты эвакуировали 163 человека. Таштагольская администрация заявляла, что в результате землетрясения никто из местных жителей не пострадал.

Ранее землетрясение произошло в Перу. В результате толчков оказались повреждены дома, сообщал глава правительства Перу Густаво.