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В Перу повреждены дома после землетрясения магнитудой 7,0

Глава правительства Перу Густаво Адриансен заявил, что после землетрясения в стране повреждены несколько домов. Информации о жертвах не поступало, сообщает «Интерфакс» .

В ночь на 28 июня на юго-западе Перу в провинции Каравели произошло землетрясение магнитудой 7,0. Стихия повредила дома и дороги.

Андриансен заявил, что в стране отменили предупреждение об угрозе возникновения цунами. По его словам, в океане могут происходить волнения, поэтому глава правительства призвал сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.

Ранее подземные толчки силой 4,9 балла зафиксировали у берегов японской префектуры Фукусима. Очаг землетрясения залегал на глубине 50 км. Толчки ощущались в 12 префектурах страны.