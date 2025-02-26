Появилось видео, как друзья дагестанца бьют полицию в подмосковном Ермолино

Драка друзей дагестанца и полиции в подмосковном Ермолино попала на видео

Драка друзей дагестанца и полицейских в подмосковном Ермолино попала на видео. Конфликт начался после того, как приятели уроженца кавказской республики хотели «отбить» его у силовиков, в результате чего в полицию попали почти три десятка человек. Кадры потасовки опубликованы в Telegram-канале «ДТП и ЧП Москва» .

На видео можно заметить, как один из нарушителей со спины подбирается к упавшему полицейскому и пытается кулаком ударить лежачего в область головы. После этого злоумышленника оттолкнул другой правоохранитель.

Информации о наличии пострадавших среди полицейских не приводилось.

Происшествие случилось 23 февраля, сообщали в пресс-службе подмосковной полиции. В результате потасовки силовики задержали сразу 27 человек, одного также арестовали на 13 суток.

По данным правоохранителей, изначально стражи порядка хотели задержать уроженца Дагестана, который неподобающе вел себя, однако его попытались «отбить» друзья. После этого завязался конфликт.