Друзья дагестанца решили отбить его у полиции Подмосковья. Задержаны 27 человек
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В Дмитровском городском округе правоохранители пытались задержать неадекватного уроженца Дагестана. Его приятели решили помешать задержанию и спровоцировать конфликт, но в результате сами попали в полицию, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Подмосковью.
Инцидент произошел 23 февраля в одном из магазинов, расположенных в поселке опытного хозяйства Ермолино. Дагестанец находился в неадекватном состоянии и устроил дебош. На место сразу выехал наряд патрульно-постовой службы.
Приехавшие полицейские скрутили молодого человека, который отказывался выполнять их требования. Когда парня попытались посадить в служебную машину, его друзья начали провоцировать конфликт, чтобы помешать задержанию.
В результате в отношении нарушителя правопорядка 1999 года рождения составили административный протокол за неповиновение законному требованию сотрудника полиции. Суд отправил его под арест на 13 суток.
Позже полиция провела проверку в местном общежитии. Оттуда в отдел доставили 27 человек, среди них оказался зачинщик беспорядков — парень 1998 года рождения. На него тоже завели дело по той же статье. Следственные органы уже приняли в отношении мужчины процессуальное решение на основе собранных материалов.