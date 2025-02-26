Друзья дагестанца решили отбить его у полиции Подмосковья. Задержаны 27 человек

27 человек задержали после попытки отбить дагестанца от полиции Подмосковья

В Дмитровском городском округе правоохранители пытались задержать неадекватного уроженца Дагестана. Его приятели решили помешать задержанию и спровоцировать конфликт, но в результате сами попали в полицию, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Подмосковью.

Инцидент произошел 23 февраля в одном из магазинов, расположенных в поселке опытного хозяйства Ермолино. Дагестанец находился в неадекватном состоянии и устроил дебош. На место сразу выехал наряд патрульно-постовой службы.

Приехавшие полицейские скрутили молодого человека, который отказывался выполнять их требования. Когда парня попытались посадить в служебную машину, его друзья начали провоцировать конфликт, чтобы помешать задержанию.

В результате в отношении нарушителя правопорядка 1999 года рождения составили административный протокол за неповиновение законному требованию сотрудника полиции. Суд отправил его под арест на 13 суток.

Позже полиция провела проверку в местном общежитии. Оттуда в отдел доставили 27 человек, среди них оказался зачинщик беспорядков — парень 1998 года рождения. На него тоже завели дело по той же статье. Следственные органы уже приняли в отношении мужчины процессуальное решение на основе собранных материалов.