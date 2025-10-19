Появилось видео «драки» с замгубернатора Иноземцевым в баре в Петербурге

Baza опубликовала видео, на котором заместитель губернатора Вологодской области Иван Иноземцев в кафе в гостинице в Санкт-Петербурге пытался разнять драку. В учреждении он находился с супругой и сыном.

Чиновник вмешался в драку между двумя посетителями кафе, которые конфликтовали между собой.

Через некоторое время на место происшествия приехали работники полиции и Росгвардии. Они провели задержание троих человек: Иноземцева, предпринимателя из Пскова и петербуржца. Всех обвинили в мелком хулиганстве. Также у них, предположительно, определили признаки алкогольного опьянения.

На опубликованной записи двое мужчин начали драться друг с другом. Иноземцев, предположительно, сидел за столом с семьей в нескольких метрах от участников конфликта. После нескольких ударов один из мужчин упал. Иноземцев увидел драку, встал и пошел разнимать мужчин.

Чиновник начал слегка хватать агрессора, ударившего другого мужчину, за руки. Потом между ними встали женщины. После этого запись оборвалась, и неизвестно, дрались ли мужчины дальше.

Инцидент произошел, предположительно, 19 октября около 05:00. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявил, что раньше времени не будет обвинять или выгораживать заместителя. Он сказал, что сначала нужно разобраться в ситуации.

Иноземцев — первый заместитель губернатора Вологодской области. Он координирует работу, в том числе по организации на территории области мер по охране собственности, общественного порядка, предупреждению терроризма, экстремизма и борьбе с преступностью в пределах полномочий исполнительных органов области.

