Филимонов пообещал разобраться с дракой его заместителя в баре Санкт-Петербурга

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в своем Telegram-канале прокомментировал инцидент с дракой его заместителя Ивана Иноземцева в баре отеля в Санкт-Петербурге. Он отметил, что о происшествии, которое случилось утром 19 октября, ему доложили.

По словам Филимонова, информации пока немного. Он изучает обстоятельства происшествия. Губернатор пообещал вникнуть и разобраться в ситуации. Также он будет держать жителей Вологодской области в курсе произошедшего.

Иноземцев, по словам Филимонова, рассказал ему 17 октября, что собирается отправиться в Санкт-Петербург с супругой и дочкой. Там чиновник планировал посетить соревнования, в которых участвовал его ребенок.

Иноземцев отправился в частную поездку. Соответственно, в момент инцидента он был не при исполнении.

По имеющейся у Филимонова информации, случился бытовой конфликт. Причины инцидента пока неизвестны.

Губернатор добавил, что люди, которые хотят померяться силой, могут сделать это на тренировке, например, на ринге или татами. Если человек напротив неправ, необходимо сдержаться, в особенности это касается государственных или муниципальных чиновников.

Филимонов сказал, что не собирается обвинять или выгораживать своего заместителя. Сначала нужно разобраться в инциденте.

Ранее сообщалось, что утром 19 октября первого заместителя губернатора Вологодской области задержали полицейские после драки в баре гостиницы на Биржевой линии в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел около 05:00.

Иноземцев, предположительно, познакомился в баре отеля с мужчиной-предпринимателем. Во время диалога начался конфликт, переросший в драку. На место происшествия прибыли сотрудники МВД и Росгвардии. Всех участников конфликта задержали. Они, предположительно, находились в состоянии алкогольного опьянения.

Иноземцев во время инцидента был травмирован. Ему понадобилась помощь врачей.

