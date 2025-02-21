Появилось полное видео аварии с министром Оксаной Лут рядом с Кремлем

Mash показал видео аварии с министром Оксаной Лут рядом с Кремлем

Уличная камера сняла момент столкновения иномарки Mercedes GLS-класс с Mercedes S-класс рядом с Кремлем. В седане находилась министр сельского хозяйства России Оксана Лут, сообщает Mash .

По данным издания, Mercedes GLS-класс выезжал с Крестовоздвиженского переулка. Водитель не заметил другой S-класс, ехавший с включенной мигалкой, и столкнулся с ним.

В результате ДТП Оксана Лут не пострадала, однако травмы получил ее водитель. Всего, по информации СМИ, в аварию попали три автомобиля, в том числе правительственный Aurus Senat.

Ранее одним из попавших в ДТП автомобилей пользовалась бывший министр сельского хозяйства Елена Скрынник.