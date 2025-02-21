Стало известно, какой министр попал в аварию с Aurus Senat рядом с Кремлем

Mash: глава Минсельхоза Лут попала в ДТП с участием Aurus Senat в Москве

Глава Минсельхоза России Оксана Лут находилась в одной из машин при аварии Mercedes GLS-класс, Mercedes S-класс и Aurus Senat неподалеку от Кремля. В результате ДТП министр не пострадала, сообщает Mash .

При автомобильном столкновении травмы получил водитель Оксаны Лут. После ДТП министра пересадили в машину дорожной полиции и отвезли на работу.

«Причина ДТП: один из Mercedes выезжал из переулка и не пропустил S-класс с мигалками», — утверждает издание.

Ранее на одной из столкнувшихся машин ездила бывший министр сельского хозяйства Елена Скрынник.

В Сети также опубликовали видео аварии с участием трех машин в центре Москвы.