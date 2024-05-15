Появилось первое фото стрелявшего в премьер-министра Словакии

сегодня в 16:43

На снимке мужчина лежит на земле, рядом находятся задержавшие его люди. Перед покушением стрелок прятался в толпе.

Днем в среду произошла стрельба у здания, где проводили выездное заседание правительства Словакии. Премьер-министр ранен. Его экстренно госпитализировали.

О мотивах стрелявшего мужчины еще не сообщалось.