Появилось первое фото стрелявшего в премьер-министра Словакии
Фото - © Telegram-канал Mash
Telegram-канал Mash опубликовал первую фотографию стрелка, ранившего премьер-министра Словакии Роберта Фицо.
На снимке мужчина лежит на земле, рядом находятся задержавшие его люди. Перед покушением стрелок прятался в толпе.
Днем в среду произошла стрельба у здания, где проводили выездное заседание правительства Словакии. Премьер-министр ранен. Его экстренно госпитализировали.
О мотивах стрелявшего мужчины еще не сообщалось.