Цифровая приемная позволяет видеть все заявки на подключение, аварии и так далее — это важное слагаемое в модернизации ЖКХ, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Это диспетчерская, <…> где работают два подготовленных, грамотных, компетентных сотрудника, у которых есть и все push-уведомления, и цифровая карта», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он уточнил также, что подготовка и оснащение аварийных команд должно быть на высшем уровне.

«Аварийная команда должна иметь безусловно людей, которые дежурят, и оснащение — оснащение всем необходимым. Об этом был разговор, это является очень важным слагаемым к нашей большой государственной программе по модернизации теплоснабжения — котельных сетей, магистральных и разводящих сетей», — заключил губернатор.