Опубликовано фото с места гибели мальчика в щетке трактора в Зеленограде

Прокуратура Москвы показала первое фото с места происшествия в Зеленограде, где в щетке трактора погиб 12-летний мальчик. На кадрах видно, как на месте трагедии стоит трактор с поднятым от земли ковшом.

Территория вокруг техники оцеплена сигнальной лентой. За трактором работает сотрудник МЧС России. Правоохранители продолжают выяснять обстоятельства случившегося.

По предварительным данным, ребенок залез на щетку трактора во время движения техники. Точные обстоятельства гибели школьника устанавливаются. На месте работают следователи и криминалисты. Прокуратура Зеленоградского административного округа взяла на контроль установление всех обстоятельств произошедшего.

Расследование координирует исполняющий обязанности прокурора округа Николай Триголос. Он лично выехал на место и контролирует действия правоохранительных органов.

Прокуратура также проверит, как было организовано движение и ограждение опасной зоны. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Семье погибшего окажут необходимую помощь.

